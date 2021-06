Codewoord voor huiselijk geweld nauwelijks meer gebruikt

Het woord moest hulp vragen laagdrempeliger maken, want de hulpdiensten bellen is niet makkelijk als een slachtoffer in hetzelfde huis woont als de dader. Nu, een jaar later, is ’masker 19’ in de vergetelheid geraakt. Sinds juli 2020 zijn er nauwelijks meldingen van het codewoord bekend bij het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, blijkt uit een inventarisatie langs regionale Veilig Thuis-afdelingen, op verzoek van de krant.

Vóór juli 2020 kwamen er volgens VWS zestien meldingen van masker 19 binnen bij Veilig Thuis, maar een landelijk monitoringssysteem voor het woord ontbreekt. Ook omstanders van slachtoffers zijn zover bekend niet naar de apotheek gegaan met adviesvragen. Mogelijk komt het lage aantal meldingen door de weinige aandacht die het codewoord sinds de zomer kreeg, denkt een woordvoerder van Veilig Thuis.