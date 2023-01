Premium Het beste van De Telegraaf

Identificeren Aleksandr Levin (65) duurde acht jaar Romp in het IJ: mysterie rond lugubere moord op Russische kunstkenner

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De identiteit van de vermoorde man was jarenlang onduidelijk. Zijn romp werd namelijk gevonden, maar andere lichaamsdelen niet. Uiteindelijk kwam er een dna-match. Ⓒ Richard Mouw

De man van wie in 2013 in het IJ in Amsterdam de romp werd gevonden, is de 65-jarige Rus Aleksandr Levin. Het Amsterdamse coldcaseteam van de politie heeft dat aan De Telegraaf bekendgemaakt. Het motief voor de moord op de iconenhandelaar is onduidelijk. Afpersing door een Russische bende of geheime dienst is een van de scenario’s.