Amsterdam wil Airbnb aan banden, ’maar relatie verhuur en overlast ontbreekt’

De 85 miljoen euro is 8,5 procent van de toegevoegde waarde van alle verblijfsbezoekers, zo blijkt uit het onderzoek. Bezoekers die via Airbnb in de stad verblijven, besteden gemiddeld zo’n 25 procent per dag meer dan de gemiddelde verblijfsbezoeker en verblijven gemiddeld 1,5 nacht langer in de stad.

Ook behoort particuliere vakantieverhuur niet tot het goedkopere segment. „Uit onze analyse blijkt dat de gemiddelde prijs per overnachting voor particuliere vakantieverhuur via Airbnb tussen de gemiddelde prijs voor 3-sterren en 4-5 sterren hotels ligt”, schrijven onderzoekers prof. dr. Erik Brouwer en dr. Christiaan Behrens.

Uit hun analyse volgt dat het gemiddelde aantal nachten particuliere verhuur in 2019 via Airbnb zo’n 22,6 nachten bedraagt. Dat levert zo’n 4.600 euro per jaar aan (bruto) omzet op. „Deze omzet geeft geen prikkel om een woning exclusief op deze wijze te verhuren. Woningonttrekking en/of merkbare effecten op huizenprijzen als gevolg van particuliere vakantieverhuur zijn gegeven de huidige restrictie in het aantal te verhuren nachten dus geen reële dreiging en geen valide argument voor een verdere inperking van particuliere vakantieverhuur in Amsterdam”, stellen ze.

Beperkt inzicht

Volgens de onderzoekers wordt particuliere vakantieverhuur vaak geassocieerd met overlast, maar is er slechts beperkt inzicht of en in welke mate particuliere vakantieverhuur een oorzaak is voor deze overlast in vergelijking met bijvoorbeeld bezoekers die in andere type accommodaties verblijven of bezoekers die niet in Amsterdam overnachten.

Toch beoogt de gemeente om vakantieverhuur in te perken en de stad minder aantrekkelijk te maken voor massatoerisme. Maar volgens SEO ontbreekt „een feitelijke onderbouwing over hoe deze maatregel zich verhoudt tot de door de gemeente genoemde negatieve aspecten – overlast en woningonttrekking.”