Dijkstra: dankbaar dat donorwet is aangenomen

Dijkstra kreeg pas tijdens het afleggen van de stemverklaringen dinsdag door dat de wet het inderdaad zou gaan halen, zei ze. Toen VVD-Eerste Kamerlid Frank de Grave kort voor de stemmingen duidelijk maakte dat zes van zijn fractiegenoten voor zouden stemmen, dacht ze: ’yes’, omdat ze wist dat de wet op een meerderheid zou kunnen rekenen.

Bekijk ook: Donorwet komt er

NVIC: ’Bewuster van belang’

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC): „Het doel van deze wet is om, door een sluitend registratiesysteem, mensen bewuster te maken van het belang van het registreren van de eigen keuze. De wet zal mensen aanzetten tot gesprekken over deze keuzes binnen hun eigen kring. Dit alles zal ertoe leiden dat naasten en nabestaanden de gesprekken rondom donatie op de intensive care als minder belastend zullen ervaren.”

NVN: ’Bouwen aan draagvlak’

Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN): „Ongelofelijk blij dat de wet erdoor is, nu kunnen we gaan bouwen aan draagvlak en vertrouwen. Dat mensen zich beter beseffen dat het belangrijk is de keuze vast te leggen. Elke registratie telt, of die nou positief is of negatief of dat je het aan de nabestaande(n) laat.”