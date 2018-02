Suriname verliest stemrecht VN

De Surinaamse regering heeft al ongeveer drie jaar grote problemen om alle eindjes aan elkaar te knopen. De oorzaak van de financiële crisis zijn lage olie- en goudprijzen en financieel wanbeheer van de regering. Om het stemrecht terug te krijgen, moet Suriname minimaal 117.402 dollar betalen, zo blijkt uit een overzicht van de VN.

Of Suriname dit geld binnen korte termijn kan betalen is niet bekend. De regering had dinsdagmiddag lokale tijd nog niet gereageerd op het besluit van de VN.