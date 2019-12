Splinternieuwe helikopter geeft trauma-arts vleugels

De nieuwe traumahelikopter van ANWB, de Airbus H135 P3H. Ⓒ ANP

Groningen - Met bijna 10.000 vluchten het afgelopen jaar is het aantal keren dat een beroep werd gedaan op traumahelikopters van het ANWB Medical Air Assistance (MAA) om noodhulp te bieden in vijf jaar tijd verdubbeld. Met de komst van een nieuwe supersonische helikopter die dinsdag in Groningen is gepresenteerd, zal het aantal hulpverleningen mogelijk verder toe gaan nemen, omdat het toestel nog beter in het donker kan worden ingezet.