Rechtse houwdegen Zijlstra valt in eigen zwaard

Na amper vier maanden maakt Halbe Zijlstra alweer plaats als minister van Buitenlandse Zaken. Met een brok in de keel en vechtend tegen zijn tranen vertelde hij de Tweede Kamer dat zijn betrouwbaarheid boven elke twijfel verheven moet zijn. Dat was niet het geval. Hoe kon het zover komen dat de doorgewinterde politicus ’de grootste fout in zijn politieke leven’ maakte en zo zijn carrière om zeep hielp?