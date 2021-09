Rutte alarmistisch over klimaat op VN-top

Om de pandemie te kunnen beëindigen is internationale samenwerking nodig, zegt Rutte. „De realiteit is dat niemand veilig is totdat iedereen veilig is.” Daarom stelde Nederland al 172 miljoen euro beschikbaar aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „Het doel is om voor elke vaccinatie in Nederland ook een vaccinatie weg te geven.”

Rutte waarschuwde in donkere termen voor de gevolgen van klimaatverandering. „Dit is niet langer een theoretisch doemscenario. Voor velen is dit de harde realiteit.” Nederland weet met eeuwenlange ervaring van vechten tegen het water als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn.

„We krijgen allemaal met dezelfde storm te maken, maar we zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje.”

Mark Rutte tijdens zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ⓒ AFP

Rutte stapte meteen na de beschouwingen in de Tweede Kamer in het vliegtuig, en zit nog midden in een moeizame formatie. Ook moest hij het dit bezoek stellen zonder Minister van Buitenlandse Zaken, vanwege het vertrek van minister Kaag. Toch gaf hij er prioriteit aan om geen videoboodschap in te sturen, maar persoonlijk aanwezig te zijn in New York.

Slaap

Hij had een paar uur geslapen. Toch is het belangrijk om hier te zijn, zo zei Rutte op de burelen van Nederlands permanente vertegenwoordiging van de VN.

Ⓒ Richard Koek

„Mijn toespraakje kan ik nog via videoverbinding doen. Maar ik voer ook heel veel gesprekken. Zo sprak ik met de secretaris-generaal van de VN, Guterres, om op al die punten waar Nederland in de VN probeert een bijdrage te leveren, denk aan het klimaat, dat door te geven. Dat is belangrijk om dat te bespreken.”

Klimaat

Rutte heeft met António Guterres uitvoerig gesproken over de klimaattop dit najaar in Glasgow. Verschillende landen zegden geld toe om klimaatverandering aan te pakken. Ook voor Nederland heeft dat prioriteit. Dat is niet altijd zo geweest. Maar de huidige situatie is uniek, zegt Rutte.

„Mijn worsteling is: wat voor impact heeft het op de mensen. Het bijzondere feit doet zich voor dat er een groot urgent onderwerp is, maar ook veel geld. We komen economisch sterk uit de coronacrisis en uit de vorige recessie, waardoor je de gevolgen voor de portemonnee klein kan laten zijn.”

Ⓒ AFP

Ook de ramp met de MH-17 is een belangrijk onderwerp. „Achter de schermen zijn we daar altijd druk mee bezig.” De druk wordt daarbij opgevoerd, zo zegt Rutte. „We laten hier niet los. Wij niet, maar ook Australië en andere landen niet.”

Formatie

Vrijdagavond stapt Rutte na een ontmoeting met Nederlandse ondernemers meteen weer in het vliegtuig naar Nederland. Hij is dan 12 uur in New York geweest. Maar hij dompelt zich niet meteen onder in de Haagse zaken. „Formatie? Nee er zijn geen formerende partijen aan boord. Dan ga ik slapen.” Hij zegt dat alle partijen „het ongemak voelen” dat de formatie al zolang duurt.

Het hangt nog van die formatie af of Rutte volgend jaar weer present zal zijn. „Ik hoop van harte. Ik houd heel graag deze baan.”