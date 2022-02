Bijna 100 arrestaties en 500 bekeuringen na Frans konvooiprotest

De deelnemers protesteerden zaterdag tegen de coronamaatregelen in Frankrijk. De konvooien, die zijn geïnspireerd op het truckersprotest in Canada, waren vanuit het hele land richting de hoofdstad getrokken. Er reden vrachtauto’s, campers, motoren en personenauto’s in mee.

Ⓒ ANP / AFP

Ondanks een verbod slaagden deelnemers aan zogeheten vrijheidskonvooien er zaterdag in het verkeer in de Franse hoofdstad Parijs te ontregelen. Op de Champs Elysées en bij de Arc de Triomphe vuurde de politie traangas af om demonstranten te verdrijven. In totaal werden zaterdag in de wijde omgeving van Parijs zo’n duizend voertuigen tegengehouden.