Kaag neemt taken van Zijlstra over

Het zal een paar weken duren voordat er een opvolger voor Zijlstra is gevonden. Volgens premier Mark Rutte (VVD) nemen het kabinet en zijn partij even de tijd om een nieuwe minister te vinden. „Hier waren we niet op voorbereid.”

Voor de opvolging van Zijlstra gaan verschillende namen rond. Voor Jeanine Hennis, die aanvankelijk voor de post werd gepeild totdat ze als defensieminister moest opstappen om het mortierongeval in Mali, zou het nog ’te vroeg’ zijn. Ed Kronenburg, momenteel ambassadeur in China en voormalig secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, zou ook een optie zijn.

VVD’er Zijlstra trad dinsdag af. Hij was onder vuur komen te liggen omdat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.