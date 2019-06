Brits parlementslid grijpt klimaatactivist bij de nek

Mark Field (rechts) op archieffoto. Bekijk de video hieronder. Ⓒ Reuters

LONDEN - In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een video waarop te zien is dat een Brits parlementslid een vrouwelijke Greenpeace demonstrant hardhandig aanpakt. Het parlementslid voor de conservatieve partij Mark Field, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn optreden.