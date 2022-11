Vermist 11-jarig meisje uit Soest ’zeer waarschijnlijk bij haar vader’, politie vermoedt ontvoering

Melisa droeg op dinsdagavond hockeykleding van MHC Soest. Het is onbekend wat voor kleding ze mogelijk nu draagt. Ze heeft een slank postuur, lang donkerblond haar en een grote bril en ze is ongeveer 1m60 lang. Ze was op een fiets met een korf voorop.

Burgernet

Rond 18.30 uur dinsdagavond werd een Burgernetactie gestart waarin de politie aangaf in de omgeving van de Oranjelaan op zoek te zijn naar haar. Melisa zou even na 16 uur afgesproken hebben met vriendinnen om naar hockeyclub MHC Soest te gaan. Toen ze niet op de afgesproken plek kwam opdagen, is de politie ingeschakeld. „We wachten verdere berichtgeving van de politie (ook mbt hulp bij het zoeken) af”, laat de hockeyclub dinsdagavond weten op de eigen website.

De politie roept mensen die haar zien op te bellen met 112. Rond 23.00 uur dinsdagavond werd de Burgernetactie afgesloten, maar zij was toen nog niet terecht. Volgens de politie worden Burgernetacties vaker afgesloten zonder dat er al sprake is van een oplossing. De politie blijft dan wel verder zoeken.