Rutte omhelst Zijlstra: ik vond het geen doodzonde

„Halbe Zijlstra is in zijn hele politieke loopbaan van het landsbelang boven partijbelang, boven persoonlijk belang. Ik snap de afweging die hij gemaakt heeft. Ik vond het een indrukwekkende verklaring. Hij is kort minister van Buitenlandse Zaken geweest, hoewel sommige er niet al te hoge verwachtingen van hadden, het erg goed gedaan.”

Van Rutte had Zijlstra niet hoeven opstappen. „Ik vond het in deze kwestie geen doodzonde.”

Klaas Dijkhoff, Zijlstra’s opvolger als VVD-fractieleider, zei het aftreden van de buitenlandminister te snappen. „Maar het is niet representatief voor wat hij aan het land en de partij heeft bijgedragen. Dat maakt het erg zwaar.”

Rutte zegt dat hij de impact heeft „onderschat” van de leugen die de inmiddels opgestapte minister Zijlstra had verteld. Rutte zei dat op vragen van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Rutte spreekt van een „politieke inschattingsfout.”

Rutte noemt twee momenten waarop hij de situatie heeft onderschat. De eerste keer was toen de Volkskrant in oktober al een keer over de kwestie schreef. De tweede keer was onlangs, toen Rutte naar eigen zeggen de inschatting maakte dat het „een zonde, maar geen doodzonde” was en dat Zijlstra met een goede uitleg wel door zou kunnen.

„Ik heb het behoorlijk fout ingeschat, de impact”, aldus Rutte.

Zijlstra stapte op omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van Vladimir Poetin waar de Russische president uitspraken zou hebben gedaan over een ’Groot-Rusland’.