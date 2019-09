LONDEN - In de aanloop naar zijn aantreden als premier op 24 juli moet Boris Johnson hebben besloten dat verkiezingen noodzakelijk waren. De meerderheid van zijn coalitiefractie was in de loop van het jaar tot enkele zetels uitgedund. De dag na de bekroning van zijn carrière met het door hem beoogde premierschap werd deze meerderheid tot welgeteld een zetel teruggebracht.