Kat slaat op hol tijdens ritje naar dierenarts, auto rijdt schoolplein op

De auto reed op de Dodaarslaan toen het mis ging. Naar verluidt was de bestuurder met zijn kat onderweg naar de dierenarts toen het dier op hol sloeg in de auto. De man had het voertuig niet meer onder controle waardoor hij rechtdoor het schoolplein opreed.

De BMW ramde het hekwerk van het schoolplein en kwam vervolgens tot stilstand tegen een speeltoestel. Op het moment van de crash waren er geen kinderen aanwezig op het plein en stonden er geen ouders bij de hekken. De politie meldt dat er naast materiële schade niemand gewond is geraakt.

Ook de kat maakt het naar omstandigheden goed.