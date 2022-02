Oekraïne niet happig op Nederlandse hulp in strijd tegen cyberaanvallen

Nederland heeft meermaals hulp aan Oekraïne aangeboden bij het tegengaan van hackaanvallen. Dat gebeurde al direct na een zware cyberaanval in Oekraïne, half januari. Na die aanval – waarbij tientallen Oekraïense overheidsinstanties werden platgelegd – bood de Europese buitenlandchef Josep Borrell assistentie aan van het Cyber Rapid Response Team, een Europees team waarvan Nederland deel uitmaakt.

Afgelopen woensdag bracht premier Rutte het Nederlandse aanbod nog eens onder de aandacht tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Maar Zelensky ging daar niet op in. „Het is wel zo dat het aanbod er ligt, maar het is door Oekraïne nog niet geactiveerd”, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) donderdagavond in de Tweede Kamer. „Ze weten het van de EU, ze weten het van Nederland, dat we bereid zijn om cyberexpertise te leveren. Maar Oekraïne moet het dan wel willen.”

Vrijdag herhaalde Ollongren dat de Oekraïners het aanbod nog niet hebben aangenomen. „Ons aanbod blijft staan”, zegt ze. Op de vraag hoe het komt dat de Oekraïners niet happig zijn, houdt ze zich op de vlakte. „Daar wil ik verder geen uitspraken over doen, dat is echt aan Oekraïne.”

Europese pottenkijkers

Cyber- en inlichtingenexpert Ronald Prins vindt het ‘opmerkelijk’ dat de Oekraïners het Nederlandse aanbod vooralsnog negeren. „Je zou zeggen dat zoiets diplomatiek is afgestemd, wanneer Rutte het aanbiedt in een gesprek met de president. Het staat dan gek dat het aanbod niet meteen wordt geaccepteerd.” Volgens Prins kan er sprake zijn van terughoudendheid bij Oekraïne. „Door de hulp te accepteren, kan Rusland zich uitgedaagd voelen tot meer cyberaanvallen. Het kan óók zo zijn dat Oekraïne geen behoefte heeft aan Europese pottenkijkers.”

In de Tweede Kamer is verbazing over het uitblijven van een Oekraïense reactie op het Nederlandse aanbod. „Ik vind het moeilijk te begrijpen waarom dat verzoek nog niet gedaan is door Oekraïne”, zegt GL-Kamerlid Corinne Ellemeet. Ook Volt-leider Laurens Dassen zegt er verbaasd over te zijn.

Ondertussen denkt het kabinet nog na over wapenleveranties aan Oekraïne, iets waarvoor de Oekraïners wél een verzoek hebben ingediend bij Nederland. Het kabinet wil daarover ‘binnen enkele weken’ een besluit nemen. „Het kost echt tijd”, zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. „Zo’n verzoek moet zorgvuldig worden overwogen. We moeten kijken wat we kunnen missen. Het is niet zo dat Defensie overloopt van de spullen.” Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt wapenleveranties aan Oekraïne.

