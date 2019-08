Dagje weg rib uit lijf

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd. Tickets voor musea en dierentuinen stegen met bijna 17 procent het hardst in prijs. Bezoekers van attractieparken moesten in juli van dit jaar 13,7 procent meer neertellen voor hun toegangskaartje dan in juli 2014. Ook voor parkeren (+16 procent) en openbaar vervoer (+11 procent) moest veel meer geld neergelegd worden.

Musea en dierentuinen erkennen dat zij hun toegangsprijzen afgelopen jaren fors hebben verhoogd. Het Nibud krijgt in vakantietijd veel vragen over de almaar duurder wordende dagjes uit. Het budgetinstituut adviseert een bezoekje aan een pretpark of dierentuin ver van tevoren te plannen, zodat er voldoende geld gespaard kan worden.