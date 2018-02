’Haagse loverboy moet 6 jaar cel in’

Om elke maand honderden euro’s bij elkaar te krijgen, bepaalde de verdachte dat zij betaalde seks moest hebben. Overdag zat het meisje op school, maar ’s nachts klom ze uit het raam van haar ouderlijke woning om met wildvreemde mannen seks te hebben in de auto. Ze kwam aan de sekscontacten via een datingapp. Het OM vervolgt later dit jaar ook vijf mannen die seks met het slachtoffer zouden hebben gehad.

Het meisje en de jongen waren ook in contact gekomen via een datingapp. Het begon vriendschappelijk maar de jongen dwong haar al snel tot seks. Hij maakte er een filmpje van en zette haar daarmee op grove wijze onder druk, aldus de aanklager. Hij dreigde haar of haar ouders iets aan te doen. Het meisje stapte ten einde raad naar een vertrouwenspersoon op school.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.