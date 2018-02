Het jaar van de (trouwe) hond

Ⓒ EPA

Het Chinees Nieuwjaar, dat vrijdag van start gaat, valt bijna samen met Valentijnsdag. Het jaar van de Hond wordt dan ook een jaar om keihard aan bestaande relaties te werken of - voor de singles - als de bliksem de Ware te vinden. Op seksueel gebied wordt het een ietwat gezapig jaar, maar omdat de Hond zeer intuïtief is en trouw hoog in het vaandel heeft staan, is het niet raadzaam om buiten de pot te piesen. Je wordt hoe dan ook betrapt en het word je niet vergeven!