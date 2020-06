Gesprekken tussen VS en Rusland over wapenbeheersing

Ook China is uitgenodigd voor de gesprekken, zo laat het ministerie weten. „De Verenigde Staten hebben de Volksrepubliek China openlijk uitgenodigd om aan deze discussies deel te nemen, en hebben duidelijk gemaakt dat alle drie de landen te goeder trouw onderhandelingen over wapenbeheersing moeten voeren.”

Rusland en de VS verbraken eerder dit jaar het uit 1987 stammende INF-verdrag voor de beheersing van nucleaire wapens. De VS dreigde onlangs ook al het Nieuwe Start-verdrag tegen de verspreiding van strategische wapens te verscheuren. Dat verdrag uit 2010 is het laatste nog lopende wapenbeheersingsverdrag, maar moet dit jaar vernieuwd worden.

Door het geruzie tussen beide landen en het uitblijven van nieuwe verdragen is de vrees voor een nieuwe globale wapenwedloop gestegen. President Donald Trump zei vorige maand dat het belangrijk is om China te betrekken bij het sluiten van nieuwe verdragen omdat het land volgens hem „in hoog tempo het nucleaire wapenarsenaal aan het uitbreiden is.”