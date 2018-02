Pensionado is een desperate desperado

De laagstaande zon is verblindend. De pensionado knijpt zijn ogen half dicht en spoort zijn trouwe vierwieler nog maar een keer aan. De Kip-caravan zet zich piepend en krakend in beweging. „Toe maar jongen, nog even”, fluistert hij terwijl het oude beestje naar de top van een berg in een vreemd land slingert. Er valt een uit Holland meegenomen potje pindakaas uit het keukenkastje, maar de pensionado merkt het niet.