Ware liefde uit de krant...

Elly en Jan Schwering Ⓒ PAALMAN, FRANS

Vóór de mobiele telefoons en datingsites kon iemand die smachtte naar een geliefde zich altijd nog wenden tot de krant. Pagina’s met oproepjes: de krantenlezer genoot van de zoektochten mee. Naar hoe het afliep, bleef het altijd gissen. Voor Jan Schwering leverde een oproepje in De Telegraaf in 1984 een succesverhaal op. Hij is inmiddels ruim dertig jaar getrouwd met brievenschrijfster Elly.