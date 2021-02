SpaceX brengt binnenkort eerste toeristen naar de ruimte

De missie heeft de naam Inspiration4 gekregen. Op zijn vroegst eind dit jaar is de lancering. De reis is verkocht aan de 37-jarige miljardair Jared Isaacman. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. In zijn vrije tijd is hij straaljagerpiloot en bergbeklimmer. Isaacman kiest drie burgers die met hem mee mogen gaan. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Zij krijgen een astronautentraining, waarbij ze onder meer hun ruimtevaartuig leren bedienen en wennen aan gewichtloosheid. Na de lancering zullen ze een paar rondjes rond de aarde vliegen, waarna hun capsule gecontroleerd in zee plonst en ze weer worden opgepikt.

Met de missie is Musk zijn grote concurrenten te snel af. Richard Branson is al jaren bezig met ruimtetoerisme. Zijn bedrijf Virgin Galactic wilde in 2009 de eerste betaalde vlucht naar de ruimte maken, maar is nog steeds bezig met proefvluchten.

SpaceX bracht vorig jaar voor het eerst mensen naar het ruimtestation ISS. Dat was de eerste keer dat een bedrijf daar in slaagde. Tot dan toe hadden alleen de Sovjet-Unie en Rusland, de Verenigde Staten en China mensen in een baan rond de aarde weten te brengen.