Hof van beroep oordeelt tegen verlengen briefstemmen in Minnesota

Volgens de kieswet in Minnesota mogen briefstemmen die tot op de verkiezingsdag zijn ontvangen meegenomen worden. Die sluitingsdatum werd echter verruimd door de hoogste verkiezingsfunctionaris in de staat, nadat een burgergroep eerder dit jaar bezwaar aantekende. Onder de nieuwe regeling mochten stemmen die tot 10 november binnenkomen geteld worden, zolang die voor of op 3 november zijn afgestempeld.

Het hof van beroep draait dat nu echter terug. Een meerderheid van de rechters vindt dat de verkiezingsfunctionaris in kwestie, de Democraat Simon Paul, met het verleggen van de deadline voor briefstemmen de grondwet schendt. „Simpel gezegd, heeft hij niet de macht om de wetgeving in Minnesota terzijde te schuiven”, aldus het hof in een verklaring.

Omdat de zaak zich in een voorbereidende fase bevindt, heeft het hof nog niet formeel opdracht gegeven de oorspronkelijke datum van 3 november aan te houden als harde grens voor het accepteren van briefstemmen. Wel moeten alle stembiljetten die na de verkiezingsdag binnenkomen apart worden gehouden, zodat die eventueel uit het totaalaantal stemmen geschrapt kunnen worden, mocht daar in de definitieve uitspraak toe besloten worden.

Over het stemmen per post dienen in de gehele Verenigde Staten tal van rechtszaken. Door de coronapandemie brengen meer Amerikanen dan ooit hun stem per brief uit. President Trump heeft, in weerwil van wat experts zeggen, vaak gesteld dat het stemmen per brief verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens zijn critici anticipeert Trump zo op een eventueel verlies en probeert hij op die manier in zijn voordeel kiezers uit te sluiten.