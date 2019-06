Vrouw (58) bij controle Breda aangehouden voor mensensmokkel

De verdachte reed in een Duits voertuig. De Marechaussee vroeg de inzittenden om hun papieren, maar de bestuurder - een 25-jarige man uit Guinee - kon geen identiteitsbewijs overleggen. Zodoende nam de vrouw een illegale vreemdeling mee de grens over, en dat is strafbaar. „De man gaf aan dat hij een verblijfsvergunning in België had lopen. Na controle bleek hij een valse naam op te hebben gegeven. De vrouwelijke bijrijder toonde een geldig document. Hierop is de vrouw aangehouden voor mensensmokkel. De man is in vreemdelingenbewaring geplaatst”, meldt de Koninklijke Marechaussee op sociale media.

De controle, samen met politieteam Weerijs, was bedoeld om ’grensoverschrijdende criminaliteit’, zoals mensensmokkel en identiteisfraude, tegen te gaan. Motorrijders van de Marechaussee en politie selecteerden verdachte voertuigen vanaf de A16. „Twee bestuurders werden gesnapt voor rijden zonder rijbewijs. Verder moest een man nog DNA afstaan en werden enkele openstaande boetes geïnd. Een bestuurder liep tegen de lamp als zogenoemde ’katvanger’. Hierop is op last van de Douane de auto in beslag genomen en afgesleept”, aldus de veiligheidsdienst.

Een katvanger is iemand die slechts in naam eigenaar van bijvoorbeeld een auto is, om de werkelijke eigenaar buiten schot te houden.