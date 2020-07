18 jaar cel voor doden kapster Miranda Zitman

B. heeft bekend dat hij het lichaam in stukken heeft gezaagd, maar verklaarde dat Miranda is omgekomen door een val van de trap. Dat gelooft de rechtbank niet.

Haar romp werd in een koffer in het water in Amsterdam gevonden. Haar hoofd en armen waren begraven in de tuin van hun woning in Soest. De benen zijn nog altijd niet gevonden.

De rechtbank verwijt B. dat hij zijn ex-vriendin „met fors geweld” om het leven heeft gebracht en „de gruwelijke manier waarop hij het lichaam heeft verminkt en weggemaakt.”

B. krijgt bovendien straf omdat hij meteen na de dood van Miranda ruim een ton van haar rekeningen overmaakte naar een rekening waar hij zelf bij kon, en vier maanden lang namens Miranda berichten stuurde naar haar nabestaanden en zelfs wekelijks op bezoek ging bij haar moeder. Daarmee heeft hij het „onderzoek naar haar verdwijning gefrustreerd en haar nagedachtenis ernstig bezoedeld”, oordeelt de rechtbank. „Hij heeft hen al die maanden keihard voorgelogen.”

Verdachte Bart B. en zijn advocaat in de rechtbank. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

De officier van justitie had de maximale straf van twintig jaar gevangenis geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Voor doodslag geldt een maximum van vijftien jaar en de overige feiten waaraan B. schuldig is bevonden wegen niet zwaar genoeg voor een verhoging met vijf jaar, zei de rechter.

B. werd vrijgesproken van moord, omdat het volgens de rechtbank niet is vast te stellen of hij een vooropgezet plan had om haar te doden. Evenmin is het zeker dat hij Miranda doodde met het oogmerk om haar rekening te plunderen.