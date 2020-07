18 jaar cel voor doodslag op ex en in stukken zagen lichaam

Verdachte Bart B. en zijn advocaat in de rechtbank. Ⓒ Illustratie: Petra Urban

UTRECHT - De 57-jarige Bart B. moet achttien jaar de cel in voor de doodslag op zijn ex Miranda Zitman en het vervolgens in stukken zagen en kwijtmaken van het lichaam. De rechtbank in Utrecht verklaarde hem schuldig aan doodslag op de 52-jarige kapster kort na kerst 2018, daags voordat ze naar een ex-vriend in Canada zou vertrekken.