Nederland geeft Sri Lanka en Indonesië 478 kunststukken terug

Het kabinet voldoet met het teruggeven niet alleen aan een verzoek van Sri Lanka en Indonesië, maar volgt ook de adviezen van een commissie die zich over deze kwestie had gebogen. Volgende week wordt een eigendomsoverdracht aan Indonesië gehouden in het Museum Volkenkunde in Leiden, de overdracht aan Sri Lanka volgt later.

Staatssecretaris Uslu spreekt van een „historisch moment”, dat vooral een periode inluidt van nauwere samenwerking met de twee landen. „We geven niet alleen voorwerpen terug”, voegt ze daaraan toe. Het gaat voornamelijk om stukken van grote betekenis, waaronder het met goud versierde kanon van Lewke en de Lombokschat met honderden stukken, waaronder sieraden.

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft zes voorwerpen in de collectie die worden teruggegeven. „Wij waarderen het besluit van de staatssecretaris en zien deze restitutie als een goede stap in de samenwerking met Sri Lanka”, aldus directeur Taco Dibbits.