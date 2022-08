Russische ambassade deelt bizarre video: ’Verhuis naar Rusland: lage gasprijzen, mooie vrouwen’

„Dit is Rusland”, zo begint de korte video. 56 seconden lang presenteert de maker enkele idyllische plaatjes geassisteerd door een eerder sinistere Engelse voice-over. In Rusland kun je rekenen op „mooie vrouwen, lekker eten, een lage gas-, water- en elektriciteitsfactuur, gastvrijheid, wodka en traditionele waarden.”

En met als kers op de taart heeft Rusland „een economie die zelfs na duizenden sancties blijft standhouden.” Hier lijkt de video te refereren aan de oorlog in Oekraïne en de spanningen met onder andere Europa die daarmee gepaard gaan.

En dat is niet het enige. Op het einde moedigt de video de kijkers aan om naar Rusland te verhuizen, en snel want „de winter komt eraan.” Hoewel er een belletje gaat rinkelen bij de kijkers van Game Of Thrones, gelooft niet iedereen in de onschuld van de video.

Dreigementen

Sommige gebruikers denken dat ze met die zin refereren aan de Russische gastoevoer. „Betekent het dat Rusland zal stoppen met gas te pompen naar Europa?”, tweet de Amerikaanse schrijver Kurt Andersen. Ook de Russisch-Amerikaanse onderzoeksjournalist Fatima Tlisova is er niet helemaal gerust op. „Telegramkanalen die door de staat gecontroleerd worden, blijven maar opscheppen over de video”, tweet ze. „Als de Russen het niet zouden promoten, zou ik denken dat het satire was.” En ook de Russische ambassade in Spanje deelde de video op hun Twitter-account, zonder extra context.

Oekraïens model

Volgens Tlisova past ook elke passage in de Russische propaganda: de verwijzing naar de sancties en „geen cancel culture” zou ook een direct citaat van Poetin zijn. Daarnaast representeert het Oekraïens model Sonya Kapitonova „een van de mooie vrouwen” in een videoclip. En diezelfde videoclip werd ook eerder gebruikt in een muziekvideo van de Oekraïense zanger Angy Kreyda.

Kapitonova’s familie is nog steeds in Oekraïne. „Mijn broertje kan het land niet verlaten, mijn moeder werkt thuis en mijn vader is aan het vechten”, vertelt ze aan de Franse krant Libération. „Ik heb Rusland nooit gesteund.” De beelden die in beide clips worden gebruikt, zijn in 2020 in Moskou genomen. „Ik tekende een document dat de fotograaf toestond ze te gebruiken, maar die verkocht het materiaal aan een beeldbank en zo kwam het op heel andere sites terecht.”

Of de verwijzingen een dreigement zijn of een vorm van satire, is niet volledig duidelijk.