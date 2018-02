Het jaar van Yara

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

PYEONGCHANG - Ze had het en ze kon het, maar ze deed het nooit. Al die jaren fladderde Yara van Kerkhof mee in het shorttrackcircuit. Op trainingen was ze steevast het beste meisje van de klas, en als er medailles uitgedeeld zouden worden voor werklust, zou haar prijzenkast uitpuilen. Een klein half jaar terug viel, zoals ze het zelf zegt, ’het kwartje’. Die mentale switch bleek nu juist dé sleutel naar olympisch zilver op de 500 meter, waar ze iedereen versteld mee deed staan.