’Tijdreiziger uit 2030 slaagt voor test leugendetector’

De zelfbenoemde tijdreiziger heet Noah, maar wil verder anoniem blijven omdat hij ’zijn leven waagt’ door de levenden in de huidige tijd te vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De mensen die hem interviewden, waren allicht niet overtuigd van zijn verhaal. En dus ging hij akkoord met een leugendetectortest. In het recente interview met Apex TV werd hij gevraagd naar zijn voorspellingen en bevestigde meteen ’dat hij uit de toekomst komt’.

Trump

„Ben jij echt een tijdreiziger uit het jaar 2030?”, was de eerste vraag in het interview. Hij reageerde met ’ja’. Hierna popt er een groene ’true’ op in de video. De daadwerkelijke leugendetector is niet in beeld te zien.

Hij wordt dan gevraagd of hij ’hard bewijs’ heeft voor zijn voorspellingen, namelijk: Trump wordt in 2020 herkozen, er wordt steeds meer betaald met Bitcoins, in 2021 wordt kunstmatige intelligentie heel groot en mensen vliegen in 2028 naar Mars. Hij antwoordt dan dat hij niet zeker weet of hij bewijs kan leveren ’als gevolg van een paradox’. Weer verschijnt ’true’ in beeld.

Geheime drugs

Hierna somt hij meerdere dingen op die in de toekomst staan te gebeuren. Om zeker te weten dat het klopt wat hij zegt, verschijnt er weer ’ true’ in beeld. De wereld hoorde voor het eerst over Noah toen Paranormal Elite een video publiceerde. Hierin werd echter ook duidelijk dat de ’tijdreiziger’ lijdt aan angst en depressies. Volgens hem zou dit komen ’door al dat reizen door de tijd’.

Hij zegt daarbij ook dat hij 50 jaar oud is, maar dat hij door ’een geheime drugs’ zijn jeugd heeft teruggekregen. „Het is niet mijn intentie om iedereen te bedriegen. Mijn enige reden is om te vertellen dat tijdreizen echt bestaat. Dat is zo, want ik ben zelf een tijdreiziger”, zegt Noah in die video. Als afsluiter vertelt hij dat tijdreizen sins 2003 bestaat en dat in 2028 wereldwijd bekend zal worden dat het geen fabeltje is.