’Homostel niet overal welkom’

Den Haag wil zich profileren als ’roze stad’. Begin juni was de eerste editie van The Hague Pride. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Haagse makelaars blijken lesbische of homostellen regelmatig te adviseren een bepaalde buurt links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen. De VVD is geschrokken en vraagt om een wijkgerichte lhbt-aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van de makelaars.