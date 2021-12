’Compensatie vuurwerkhandelaar ruimhartiger dan vorig jaar’

Het kabinet kondigde in november af dat voor het tweede jaar op rij geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken nu de druk op de zorg als gevolg van de coronapandemie hoog is. „Het kabinet realiseert zich tegelijkertijd dat een vuurwerkverbod voor het tweede jaar op rij een flinke tegenslag is voor vuurwerkbedrijven en vuurwerkliefhebbers”, aldus Van Weyenberg.

Bekijk ook: Kabinet besluit toch tot vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Het kabinet wil nu ’ruimhartiger dan vorig jaar’ zijn met de tegemoetkoming voor vuurwerkhandelaren. Zo kunnen vuurwerkbedrijven een beroep doen op de gewone coronasteunregelingen TVL en NOW. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020 wordt 100 procent van het aandeel vaste lasten in de omzet vergoed.

Subsidieregelingen

Ook komen er twee aparte subsidieregelingen die aansluiten bij de wensen van de vuurwerkbranche. „De subsidieregeling voor de detailhandel kent ten opzichte van de voorgaande subsidieregeling een flinke verruiming. Het forfaitaire bedrag wordt met € 1000 verhoogd naar € 4500”, aldus Van Weyenberg. Daarnaast ontvangen bedrijven een vergoeding ter hoogte van 6 procent van de omzet van de eindejaarsvuurwerkverkoop 2019 „als tegemoetkoming in de specifieke kosten die zijn gemaakt voor activiteiten in verband met de geannuleerde eindejaarsverkoop 2021.” Ook wordt er geld vrijgemaakt voor kosten die gemaakt zijn voor opslag van het vuurwerk.

Het totaalpakket kost de Nederlandse overheid daarmee in totaal 28 miljoen euro. Wanneer vuurwerkondernemers een beroep kunnen doen op de gelden is nog niet duidelijk. De regelingen liggen tot 31 januari 2022 ter inspraak. Pas na verwerking van de reacties worden in het nieuwe jaar bedragen uitgekeerd.