Botsing met negen gewonden in Honselersdijk, auto breekt in tweeën

Binnenland

Man uit Vlijmen rijdt in Den Bosch de Dommel in en overlijdt

Een 20-jarige man uit Vlijmen is bij een verkeersongeval in Den Bosch om het leven gekomen. Hij reed rond 00.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag op de Molenberg aan de rand van het centrum in de Brabantse stad op een scooter het water van de Dommel in, meldde de politie.