OM wil Hongaren in cel om seksuele uitbuiting

DEN HAAG - Wegens de seksuele uitbuiting van zeker 21 jonge vrouwen heeft het Openbaar Ministerie (OM) straffen van achttien maanden tot vijf jaar cel geëist tegen een Hongaarse familie. De meisjes, vaak pas achttien of negentien jaar oud, werden naar Nederland gehaald om vooral in Den Haag in de prostitutie te werken.