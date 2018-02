Een doedelzak in plaats van Anthony Kiedis

Robb kocht namelijk geen kaartjes voor de wereldberoemde Peppers, maar voor de Red Hot Chili Pipers, ’de beroemdste doedelzakband ter wereld’. Hij vertelt aan Storyful dat hij ineens online het concert zag, toen hij aan het speuren was voor kaartjes voor een bokswedstrijd.

En de Peppers in Belfast, dat kon hij niet laten schieten. „Ik kon tickets krijgen voor rij Q en 30 pond en dacht ’wat een koopje’. Dus heb ik ze meteen gekocht. Ik zag tevens dat het op 10 februari zou zijn, dus vlak voor Valentijn. Twee vliegen in een klap, dacht ik.”

Voorprogramma

Hij vervolgt: „Een maand later kregen we de kaartjes per post toegestuurd, briljant! Het was pas de woensdag voor het concert toen mijn vriendin vroeg wie er in het voorprogramma stond. Ze kon toen niks vinden over een concert van de Peppers in Belfast.”

Toen ze zich realiseerden dat ze een band met doedelzakspelers zouden zien, konden ze niets anders dan hard lachen. „Wat konden we anders? Gelukkig kwamen we erachter vóór het concert en niet toen we in de concertzaal stonden!”

Het stel is uiteindelijk wel naar het concert gegaan en hadden naar verluidt een leuke tijd daar.