Politie ziet reden Netanyahu aan te klagen

Netanyahu zou door de Israëlisch-Amerikaanse Hollywood-producer Arnon Milchan regelmatig gefêteerd zijn met dure champagne, sigaren, juwelen en kleding. De waarde wordt geschat op bijna een kwart miljoen euro. Ook zijn vrouw Sarah profiteerde mee.

’Zaak 2000’ behelst een deal die Netanyahu wilde sluiten met Arnon Mozes, de uitgever van het Israëlische dagblad Yedioth Ahronoth. In ruil voor positieve berichtgeving zou de premier de concurrerende gratis krant Israel Hayom benadelen.

Aanbeveling

Netanyahu, die alle aantijgingen ontkent, is sinds de affaire ruim een jaar ging spelen verscheidene keren verhoord als verdachte in deze twee zaken. Met de informatie kan de politie alleen een aanbeveling doen. De procureur-generaal moet beslissen of de premier in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Netanyahu reageerde dinsdagavond op tv door te herhalen dat hem geen enkele blaam treft. Hij beloofde op zijn post te blijven ook al vindt de politie dat er genoeg bewijs ligt om hem voor de rechter te slepen. „Ik ga door met het leiden van Israël op verantwoordelijke en betrouwbare wijze.”