Nederlander in elkaar geslagen in India om regenboogbankpas

Volgens Traveller Assist, die de man bijstaat namens zijn reisverzekering, is hij uitgescholden, geschopt en geslagen door een groep mannen die dacht dat hij homoseksueel was. De Nederlander haalde zijn bankpas tevoorschijn toen hij zijn lunch bij een café in de Noord-Indiase stad Lucknow wilde afrekenen, zegt Sarah Jansen, die de man namens Traveller Assist begeleidt. Een groep van acht tot tien mannen tussen de 18 en 25 jaar oud dacht vanwege de kleuren van de pas dat de man homoseksueel is, en begon „homofobe opmerkingen” te roepen. Vervolgens zou de man hardhandig op de grond zijn gegooid en mishandeld.

Een woordvoerder van Bunq noemt het incident „zeer verontrustend en verschrikkelijk.” Volgens haar zijn nog nooit dergelijke incidenten voorgekomen als gevolg van de regenboogkleuren van de bankpassen. Wel zou de de Nederlandse internetbank vaker de feedback hebben ontvangen dat de passen een „te gay” uiterlijk hebben.