Marokko weigert te praten over terugkeer asielzoekers

De VVD-bewindsvrouw deed deze ontboezeming donderdag in een debat met de Tweede Kamer over de Justitiebegroting.

Broekers-Knol wil het met de verantwoordelijke Marokkaanse minister hebben over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers uit dat land. Nederland beschouwt Marokko als een veilig land van herkomst en wil Marokkanen die hier asiel aanvragen daarom terugsturen. Maar elke medewerking daarvoor wordt door de autoriteiten aan de andere kant van de Middellandse Zee stelselmatig afgewezen. Broekers-Knol hoopte daarmee korte metten te kunnen maken, maar ook zij is de deur gewezen, moest de VVD-staatssecretaris donderdag aan de Tweede Kamer bekennen. „Ik krijg de minister niet te spreken.”

Parlementariërs konden hun oren niet geloven. „Ik luister met stijgende verbazing”, aldus GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. Hij vroeg wat voor reden Marokko geeft voor de weigering, maar daar gaf Broekers-Knol geen antwoord op. „Mij is via diplomatieke kanalen te kennen gegeven dat het geen zin heeft, omdat ik daar niet binnenkom. „Pure minachting”, vindt SP-Kamerlid Van Dijk. „Dit is toch hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt?”

De afgelopen vijf jaar gebeurde het meer dan 1000 keer dat Marokko een verzoek tot terugkeer niet of negatief heeft beantwoord, blijkt uit cijfers die de Dienst Terugkeer en Vertrek onlangs verstrekte aan De Telegraaf. Juist asielzoekers uit veilige landen zorgen voor veel overlast. Broekers-Knol wilde kort na haar aantreden in juni daarover in gesprek met Marokko. Haar stoere taal levert echter bar weinig op, blijkt nu.

Het past in het beeld dat verschillende Kamerleden van de staatssecretaris schetsen. Tot nu toe krijgt ze nog erg weinig voor elkaar om terugkeer vlot te trekken.

Op verzoek van VVD-Kamerlid Becker zoekt de staatssecretaris nu uit hoe terugkeer met grover geschut kan worden afgedwongen. De tactiek van ’de wortel en de stok’, zoals Becker dat noemt. Daarbij inventariseert Broekers-Knol ook of andere ministeries kunnen helpen, bijvoorbeeld door te korten op ontwikkelingshulp of door visa niet meer af te geven.

Haperende terugkeer is een groot probleem. De afgelopen vijf jaar lukte het in totaal 10.000 keer niet om ongewenste vreemdelingen terug te sturen naar het land van herkomst, omdat het herkomstland om uiteenlopende redenen weigerde of niet reageerde. Zomaar uitgeproceerde asielzoekers op het vliegtuig zetten wil Broekers-Knol niet. Coalitiepartij CDA is inmiddels voor zo’n aanpak. „Zo doen wij dat niet in Nederland”, reageerde Broekers-Knol.