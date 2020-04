Coronavirus: leeuwen slapen op de weg in Kruger Park

Ranger Richard Sowry deed woensdag zijn ronde door het park toen hij de leeuwen zag. Hij kon tot op vijf meter van de dieren komen, zo vertelt hij aan BBC. „Leeuwen zijn gewend aan mensen in auto’s. Als ik uitgestapt was en dan de foto’s had gemaakt, had ik nooit zo dichtbij kunnen komen.”

Ⓒ Twitter Kruger Park

Sowry besloot de foto’s te delen op sociale media om even wat vreugde te brengen. „Het zijn lastige tijden voor iedereen.”

Een woordvoerder van het Kruger Park laat weten dat ze niet willen dat de leeuwen de wegen als een veilige plek gaan zien, omdat het er nu zo rustig is. „Maar normaalgesproken zouden ze in de bosjes zitten, ze zijn erg slim en genieten nu van de vrijheid in het park zonder ons.” Omdat het dinsdag geregend had, was de weg nu even een drogere plek dan het gras. „Ook grote katten en water gaan nu eenmaal niet samen.”