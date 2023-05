Onderwijsminister bekent: ook als VVD-Kamerlid ’hork’ geweest

Die boodschap heeft Wiersma dinsdagavond laat op Instagram gezet.

Kort lontje

De bal over het korte lontje van Wiersma kwam aan het rollen nadat ambtenaren bij De Telegraaf aan de bel trokken. Zij maakten melding van razernij, slaande deuren en getier. Dat gedrag van de minister richtte zich volgens de bronnen vooral op jonge ambtenaren. Meerdere ondergeschikten namen door de misdragingen de benen en besloten ergens anders te gaan werken.

Geconfronteerd met de aantijgingen erkende Wiersma tegenover De Telegraaf ’te fel en te scherp’ te zijn geweest. Partijgenoot premier Rutte noemde de kwestie ’ongelooflijk pijnlijk’.

In eerste instantie stelde Wiersma dat zijn gedrag alleen op het ministerie van onderwijs naar boven was geborreld, maar al snel meldden meerdere andere bronnen zich bij de Telegraaf om te zeggen dat het schietlontje van Wiersma ook op het ministerie van Sociale Zaken aan het daglicht kwam, evenals in de VVD-fractie, toen hij nog Kamerlid was.

’Onaangenaam en kwetsend’

Op Instagram laat Wiersma nu weten dat hij inmiddels een gesprek heeft gehad met de Kamerfractie. „In mijn gesprek met een vorige werkgever, de leiding van de VVD-fractie, bleken inderdaad signalen van oud-medewerkers die mijn gedrag als onaangenaam en kwetsend hebben ervaren en die zich daardoor ook onveilig hebben gevoeld.”

Wiersma stelt zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. „Ik kan door het gesprek niet anders concluderen dan dat ik destijds inderdaad die signalen onvoldoende tot mij heb genomen of mij er voor heb afgesloten.”

’Wel degelijk een hork’

Inmiddels ziet hij in dat hij ’wel degelijk een hork’ is geweest. „Dat spijt mij zeer.” De onderwijsminister laat weten dat de oud-medewerkers geen behoefte hebben om met hem over de voorvallen te praten. „Maar als dat verandert ben ik uiteraard zeer bereid om dat te doen.”

Aan opstappen denkt de VVD’er niet. Net zoals de vorige keer zegt hij vooral ’lessen te willen trekken’ en met ’de signalen aan de slag te gaan’.