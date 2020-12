Jongetje (4) na slopende reddingsactie uit smalle, diepe waterput gered

Brandweermannen wisten de kleuter uit zijn benaderde positie te halen. De put was volgens de autoriteiten slechts 20 tot 25 centimeter in doorsnee, wat de reddingsactie extra bemoeilijkte.

Het jongetje zat klem in de put op een diepte van bijna drie meter. Met touwen slaagden brandweerlieden erin om hem naar boven te trekken. De burgemeester van de plaats Mission spreekt van ’een vroeg kerstwonder’. Na zijn redding was het slachtoffertje aanspreekbaar. Hij is uit voorzorg met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het kindje in de put kon vallen is nog onduidelijk. „Dankzij de inspanningen van alle betrokkenen op het boerenerf, leeft deze kleine jongen nog”, aldus een trotse sheriff op Facebook.

Op beelden van de redding is te zien en horen dat de reddingswerkers een applaus krijgen als ze het jongetje uit de put weten te halen.