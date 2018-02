Man vast voor dubbele liquidatie Rotterdam

Twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar werden op de avond van 20 december doodgeschoten vanuit een zwarte Audi. Die bleek gestolen en werd enkele uren later brandend teruggevonden in Ridderkerk. Wapenexperts hebben vastgesteld dat bij de dubbele liquidatie een kalasjnikov is gebruikt.

De slachtoffers zaten toen ze onder vuur werden genomen in een geparkeerde auto aan de Rhijnauwensingel, aan de zuidkant van de stad. De politie liet weten dat de 26-jarige Rotterdammer het doelwit was en dat 25-jarige man vermoedelijk is doodgeschoten, omdat hij met het andere slachtoffer in de auto zat.