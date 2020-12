Kersverse CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra: ’Mijn vrouw zei: je moet dit doen’

Wopke Hoekstra: „Ik ga dit doen met alle dingen die ik kan en alle dingen die ik niet kan en alle dingen die ik misschien nog moet leren.” Ⓒ ANP/hh

Den Haag - De partij verenigen en het land laten opkrabbelen van de ergste crisis in decennia. Die taak stelt de nieuwe CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zich. Genoeg tijd voor zijn gezin hoopt hij ook straks nog te hebben. Het was trouwens zijn vrouw Liselot die aanvankelijk enthousiaster was over de nieuwe rol van haar man dan Hoekstra zelf.