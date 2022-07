Man 47 jaar na moord alsnog opgepakt dankzij koffiebeker

Toen kwam de 19-jarige Lindy Sue Biechler op gruwelijke wijze om het leven. Maar liefst 19 messteken werden de jonge vrouw fataal. Zij had voor haar leven gevochten en werd door een oom en tante gevonden. Op haar ontzielde lichaam werden sperma- en bloedsporen gevonden, maar die konden destijds niet aan een verdachte worden gelinkt.

Dat Sinopoli in beeld kwam is te danken aan een revolutionaire dna-techniek, waarbij wordt gekeken naar de erfelijke eigenschappen van de ’dna-donor’. Genealoog Cece Moore kon met deze techniek vaststellen dat de voorouders van de vermoedelijke dader uit het Italiaanse plaatsje Gasperina afkomstig zouden moeten zijn, zo melden diverse Amerikaanse media.

Koffiebeker

Stamboomonderzoek leidde uiteindelijk via een lijst van 2300 mensen in Lancaster met verre verwanten in Gasperina, naar een beperkt aantal mogelijke verdachten, waaronder Sinopoli. Toen bleek dat Sinopoli voor de moord in hetzelfde appartementsgebouw woonde als waar de vrouw werd vermoord, werd hij officieel verdachte en volgden rechercheurs hem op de voet. In februari van dit jaar hadden ze beet, toen ze een door hem op het vliegveld weggegooide koffiebeker veiligstelden voor een dna-vergelijk. Bingo! Sinopoli was een match met de sporen op de kleding van Lindy Sue Biechler.

Zijn collega’s waren stomverbaasd over de aanhouding. Sinopoli was geen opvallende man. Zij wisten nog een geheim niet. In 2004 kreeg Sinopoli een voorwaardelijke celstraf van een jaar, omdat hij vrouw had bespied die naakt in een bruiningssalon verbleef.

Sinopoli werd deze week aangehouden. Hij zal op 25 juli voor het eerst voor een rechter worden gehoord.