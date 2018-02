Passagiers slepen Transavia voor rechter na ’stinkvlucht’

Dat zegt Nora Lachhab (25), een rechtenstudent uit Rotterdam. Zij was met haar oudere zus een weekje op vakantie in Dubai. Het zijn Nederlanders van Marokkaanse afkomst, net als twee jonge mannen die op de terugvlucht naar Amsterdam naast hen zaten in het vliegtuig. Die kregen ’discussies’ met de Transavia-bemanning. Ze deden onder andere hun beklag over een oudere man die stinkende scheten liet.

De gemoederen liepen zo hoog op dat de purser namens de gezagvoerder een officiële waarschuwing uitdeelde aan de jongens. Ze zouden luidruchtig zijn geweest en agressief gedrag hebben vertoond ’inclusief bedreigingen’.

Toen ze volgens Transavia bleven provoceren en niet wilden luisteren, maakten de piloten een ongeplande tussenlanding in Wenen, waar ze door de Oostenrijkse politie met honden in het vliegtuig werden opgepakt. Nog dezelfde dag werden ze weer op vrije voeten gesteld.

„Het vreemde is dat wij het toestel ook moesten verlaten. Terwijl we deze jongens helemaal niet kenden. We zaten toevallig op dezelfde rij, maar hebben niets gedaan wat het bizarre optreden van de Transavia-bemanning rechtvaardigde. Denken ze daar soms dat alle Marokkanen problemen veroorzaken? Daarom laten we het er niet bij zitten. We moesten zelf maar zien hoe we weer thuis kwamen”, vertelt Nora Lachhab aan De Telegraaf.

Ze ontkent met klem dat zij en haar zus agressief zijn geweest. „We hadden met het hele opstootje niets te maken. Daar nemen we ook afstand van. De botte houding van de Transavia-stewardessen was vanaf het begin van de vlucht fout. Ze zochten zelf de confrontatie en wilden kennelijk perse hun gelijk halen.”

De woordvoerster van Transavia blijft erbij dat ook de dames zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en verbaal geweld. „Dat is onacceptabel. Onze crew moet zorgen voor een veilige vlucht. Als passagiers risico’s opleveren, grijpen ze gelijk hard in. Daar zijn onze mensen voor getraind. Ze weten heel goed waar de grenzen liggen. Transavia staat dan ook vierkant achter het cabinepersoneel en de piloten.”

Transavia heeft ook een reisverbod aan de vier reizigers opgelegd. Dat betekent dat ze voorlopig niet meer welkom zijn op vluchten. Ook wordt bekeken of de kosten van de tussenlanding in Wenen op hen verhaald kunnen worden.

„We hebben in Nederland aangifte gedaan. Maar we staan open voor een gesprek met deze vrouwen. Zo’n escalatie heeft vaak twee kanten van het verhaal. We willen graag hun beleving horen. Maar er was volgens onze bemanning voor alle vier een goede reden om hen van boord te halen”, aldus de woordvoerster.

Een groepje andere passagiers op die vlucht neemt het voor de ’amokmakers’ op. „Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Een oude man liet scheten. Daar is wat van gezegd. Daarna liep het wat uit de hand. Het bleef echter bij praten. Ook luchtreizigers mogen best mondig zijn. Bedreigingen hebben we niet gehoord”, zegt een ooggetuige, die de heftige reactie van Transavia ’overtrokken’ noemt.