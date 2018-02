Amalia mogelijk naar internationaal college in China

Koningin Máxima zou haar oudste dochter moeten missen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Amalia volgt op school al enkele jaren Chinese les, als aanvulling op haar normale vakkenpakket met de meest gesproken Europese talen, Latijn en Grieks. Ook dit lijkt te wijzen op de bijzondere stap haar middelbare schooltijd in China te voltooien. Het stelt haar straks in staat om, nóg verder uit de spotlights dan nu al het geval is, een eigen leven op te bouwen.