Netanyahu wegens corruptie verder in het nauw

Van onze correspondent

De premier zou voor bijna een kwart miljoen euro aan cadeau’s hebben ontvangen van rijke zakenlui, waarvoor hij als tegenprestatie zich onder meer hard maakte voor een wet die hen belastingvoordeel opleverde. Ook zette hij zich in voor een Amerikaans visum voor een in Israël geboren Hollywood-tycoon, door dit aan te kaarten bij de toenmalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry.

Daarnaast meent de politie dat er voldoende bewijs is om Netanyahu te vervolgen in een andere zaak waarin de premier zou hebben beloofd een gratis krant aan banden te leggen in ruil voor positieve berichtgeving door een rivaliserende krant. Die deal ging nooit door.

De premier ontkende gisteravond in een rechtstreekse toespraak op televisie alle aantijgingen. Volgens hem waren alle giften afkomstig van goede vrienden waarvoor hij niets terug hoefde te doen.

Hij verwijt de politie niet objectief te zijn. Netanyahu ligt overhoop met de hoogste baas van de politie. Die beschuldigt de premier er indirect van de onderzoeken tegen hem te dwarsbomen door agenten die erbij betrokken zijn door privé-detectives te laten napluizen. De premier ontkent dit.

De openbaar aanklager in moet nu een besluit nemen of hij tot vervolging overgaat.

De oppositie meent dat de positie van Netanyahu onhoudbaar is geworden, maar zijn coalitiepartners blijven hem vooralsnog steunen. Saillant detail is dat een van de getuigenissen tegen de premier afkomstig is van de huidige oppositieleider en oud-minister van Financiën Yair Lapid. Er lopen nog twee onderzoeken tegen ‘koning Bibi’, wiens rijk na twaalf jaar in elkaar dreigt te storten. Ook diens gezin ligt in verschillende zaken onder vuur.

De explosieve ontwikkeling komt op het moment dat Israël betrokken is in een hoog oplopende strijd met Iran. Netanyahu werd de afgelopen jaren keer op keer herkozen omdat veel Israëli’s hem de veiligheid van het land toevertrouwen. Maar door de corruptiebeschuldingen is het zeer de vraag of de ijdele politicus het record van zijn illustere voorganger David Ben-Gurion als langstzittende premier van Israël zal breken.