Onderzoek naar effectiviteit avondklok

„We gaan kijken of wij erachter kunnen komen. Dat is natuurlijk lastig, aangezien de maatregel gecombineerd werd ingevoerd met de bezoekersregeling. Je moet kijken wat er gebeurd zou zijn als de avondklok niet was ingevoerd”, aldus een woordvoerder van het instituut.

’Geen effect in ziekenhuizen’

De avondklok werd woensdag na drie maanden afgeschaft. Tijdens een uitzending van het programma Beau zei Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat de maatregel geen effect heeft gehad op de ziekenhuisopnames. „De berekening was dat het tien procent zou verminderen. Het is niet een gecontroleerd experiment, maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijden, dan zagen we zowel bij invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers.

Daags later staat hij achter die uitspraken, wat niet wil zeggen dat de avondklok niet moest worden ingevoerd. Immers; de situatie was nijpend en de aanname was dat hij wel werkte. Om het besluit tot invoering te schragen waren destijds vier onderzoeken voor handen uit onder meer Turkije, Frankrijk en Frans-Guyana. Het precieze effect werd geraamd op 8 tot 13 procent minder besmettingen. Een ruime marge, die voortkwam uit het feit dat ook daar de maatregelen samenvielen met andere restricties.

Grapperhaus

Later werd het effect in Nederland geraamd op 10 procent. Maar dat was, zo zei een RIVM-woordvoerder tegen De Telegraaf, met een betrouwbaarheidsmarge. Ook was niet in te schatten of meetbaar wat de verschuiving naar 22.00 uur zou uitmaken.

In de grafiek van de ziekenhuisopnames is echter geen deuk te zien die je wel zou verwachten en het is niet waarschijnlijk dat die deuk precies zou worden gecompenseerd door iets anders, aldus Kuipers. Maar minister Grapperhaus (Justitie) benadrukt in reactie dat de avondklok juist wel werkte. De minister nam na de uitspraken van Kuipers contact op met RIVM-baas Jaap van Dissel, en stuurde een bericht aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s dat er ’empirisch bewijs’ is voor de werking van de avondklok.

OMT

Hij baseert zich daarbij op de informatie uit het Outbreak Management Team (OMT), en geeft aan dat het aantal verplaatsingen flink daalde tijdens de maanden met avondklok. Daarmee blijkt volgens de minister het effect van de avondklok. Maandag komt het OMT in zijn advies met die gegevens, die zijn nu nog niet duidelijk. Het RIVM-onderzoek dat donderdag werd aangekondigd, heeft tegelijk geen deadline. „Het is klaar als het klaar is.”

Wel duidelijk is dat de avondklok de schatkist ruim 9 miljoen euro heeft opgebracht. Er zijn 95.000 boetes van 104 euro, waarvan 9 euro administratiekosten, uitgedeeld.