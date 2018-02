Ophef om seksistische toiletdeuren hotel

Want op de deuren staan pictogrammen afgebeeld. Bij de mannen denkt het pictogram aan voetbal, bij de vrouwen aan shoppen. Niet iedereen vindt dit een geslaagde grap. Penta Hotels krijgt dan ook veel kritiek te verwerken op sociale media.

„Zitten jullie vast in de jaren ’50? Ik ben een vrouw die van voetbal houdt. Het is me niet duidelijk welke deur ik moet gebruiken. Het is niet aanvaardbaar om dit op je deuren te hebben.”, aldus Molly Bennett.

Elliot Howells kan het nauwelijks geloven: „Bizar dat we in 2018 voetbal en winkelen gebruiken als identificatie voor mannen en vrouwen.”

Een woordvoerster van Penat Hotels laat aan Metro weten. „De pictogrammen waren simpel en luchtig bedoeld, het was zeker niet de bedoeling om iemand te beledigen.”